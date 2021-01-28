Негода в Україні: водіїв попередили, де зранку не проїхати

У деяких областях введено обмеження на рух транспорту

Через сильні снігопади в Україні ускладнено рух транспорту на автодорогах Одеської та Миколаївської областей, також у чотирьох областях введено обмеження на рух транспорту, вантажівкам обмежено в'їзд до Києва та Одеси. Про це повідомили в Укравтодорі.

Впродовж доби з 27 на 28 січня 2021 року з півдня на територію України перемістився активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій в південній частині території країни.

«Протягом доби рух забезпечено на більшості проблемних ділянок доріг», - вказали дорожники.

Однак, на 6 годину 28 січня року залишається ускладнений проїзд автотранспорту на ділянках:

автодоріг в Одеській області по автодорозі М-05 км 370 – км 372; М-15 км – 155 км 158 с. Спаське та с. Баштанівка; М-16 км 6 – км 7 с. Курган, км 39 – км 40 с. Щербанка;

автодоріг у Миколаївській області - М-13 Кропивницький - Платонове (на Кишинів) на свій протяжності дороги в межах області утруднений рух автотранспорту через перемети висотою до 2 метрів у балках, Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через Вознесенськ) км 76+000 – 85+000 через перемети висотою 0,5-1,0 метра.

Для снігоочисних робіт та уникнення скупчення автотранспорту, протягом доби були введені тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту на автомобільних дорогах державного значення в таких областях:

Одеська: з 21:00 27 січня заборонено рух великовагових т/з та автобусів на всіх дорогах загального користування державного значення; заборонено рух автотранспортних засобів всіх категорій на а/д М-15 Одеса-Рені, км. 11+920 – 308+000 та М-16 Одеса-Кучурган, км. 0+000- 58+658; км. 58+925 - 59+123.

Миколаївська: з 21:30 27 січня обмежено рух великовагових т/з та автобусів на а/д Н-24 Благовіщенське- Миколаїв, км 42+476-110+140; км. 113+678-221+363 та М-13 Кропивницький – Платонове, км. 76+416 – 157+052.

Київська: з 23:00 27 січня обмежено рух вантажних транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення.

Полтавська: з 23:00 27 січня тимчасово обмежується рух вантажних транспортних засобів в напрямку м.Київ на а/д М-03 Київ-Харків-Довжанський, км. 126+700 – 395+064 (в межах Полтавської області).

Окрім того, за рішенням місцевих органів влади на період складних погодних умов введено обмеження на в’їзд великовагового транспорту з 9:00 27 січня до міста Одеса та з 6:30 28 січня до міста Київ.

До роботи з розчистки доріг від снігу в Одеській області додатково залучено інженерну та спеціальну техніку ДСНС, а на дороги в Миколаївській області спрямовується техніка мобільного загону Херсонської області. В інших областях з складними погодними умовами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами, додали в агентстві.

Загалом для забезпечення проїзду дорогами державного значення задіяно в роботі 1023 одиниць техніки та 1305 робітників, у тому числі сім одиниць важкої снігоприбиральної техніки мобільних загонів та дві одиниці інженерної та спеціальної техніки ДСНС.

Рухаючись в північно-східному напрямку, циклон напередодні спричинив складні погодні умови, що супроводжувались снігопадом, хуртовинами, налипанням мокрого снігу, поривчастим вітром. Приріст снігового покриву в Одеській, Миколаївській областях становив від 30 до 40 см, а висота снігових переметів сягала до 0,5 метра, в Миколаївській області місцями висота переметів була вище 1 метра, в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Сумській та Чернігівській областях приріст снігового покрову 2-6 см.

У зв’язку з активізацією циклону над півднем України протягом доби 28 січня в Одеській, Миколаївській областях очікується надзвичайний сніг (приріст снігового покриву 30-40 см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний); в Кіровоградській області сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, жовтий); в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах ожеледиця з можливістю порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.

Зранку 28 січня внаслідок ускладнення погодних умов наразі залишаються знеструмленими 143 населених пункти у чотирьох областях.

Додамо, що «Укравтодор» фіксуватиме замети на дорогах через додаток-навігатор.

Інструкція, як повідомити про проблему:

потрібно сфотографувати неочищену ділянку і зафіксувати звернення через додаток Waze;

звернення автоматично буде передане нам – і ми подбаємо про те, щоб на проблемний відрізок дороги якомога швидше приїхала снігоприбиральна техніка.

Зверніть увагу, що ця опція доступна виключно для доріг державного значення.

Нагадаємо, в найближчі дні в Україні буде справжня зима – із снігом та хуртовинами в більшості областей. Такий прогноз озвучила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.