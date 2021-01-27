У ДСНС повідомили про суттєве погіршення погоди. Де сніжитиме найбільше

У Одеській та Миколаївській областях прогнозується сильний сніг

У деяких областях випаде 30-40 см снігу

До кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС із посиланням на прогноз УкрГідрометцентру.

Так, в Одеській, Миколаївській областях прогнозується надзвичайний сніг. Приріст снігового покриву складатиме 30-40 см, а посилення швидкості вітру до 15-20 м/с. Також буде сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

У Кіровоградській області буде сильний мокрий сніг. Очікується, що приріст снігового покриву складатиме 20-30 см, буде налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Там випаде 10-15 см снігу. На дорогах у даних регіонах буде ожеледиця.

«ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу», – йдеться у повідомленні.

У середу, 27 січня, на Миколаївщині спостерігається ускладнення погодних умов: дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледиця. Одесу також накрило снігом, висота сніжного покриву досягла 5-6 см.

За прогнозом синоптиків, 27 січня у Києві очікується погіршення погодних умов. Опади розпочнуться надвечір 27 січня та триватимуть до 29 січня.