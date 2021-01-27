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    У ДСНС повідомили про суттєве погіршення погоди. Де сніжитиме найбільше

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    У Одеській та Миколаївській областях прогнозується сильний сніг - У ДСНС повідомили про суттєве погіршення погоди. Де сніжитиме найбільше
    У Одеській та Миколаївській областях прогнозується сильний сніг
    Фото: Одеська міська рада

    У деяких областях випаде 30-40 см снігу

    До кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС із посиланням на прогноз УкрГідрометцентру. 

    Так, в Одеській, Миколаївській областях прогнозується надзвичайний сніг. Приріст снігового покриву складатиме 30-40 см, а посилення швидкості вітру до 15-20 м/с. Також буде сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний). 

    У Кіровоградській області буде сильний мокрий сніг. Очікується, що приріст снігового покриву складатиме 20-30 см, буде налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

    Крім того, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікується в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Там випаде 10-15 см снігу.  На дорогах у даних регіонах буде ожеледиця.

    «ДСНС звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу», – йдеться у повідомленні.

    У середу, 27 січня, на Миколаївщині спостерігається ускладнення погодних умов: дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледиця. Одесу також накрило снігом, висота сніжного покриву досягла 5-6 см. 

    За прогнозом синоптиків, 27 січня у Києві очікується погіршення погодних умов. Опади розпочнуться надвечір 27 січня та триватимуть до 29 січня.

    Теги: прогноз погоди ДСНС дороги
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