Оперативне командування «Північ» виступило проти ліквідації військової прокуратури



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Про ідею реформувати військову прокуратуру раніше заявляв Руслан Рябошапка

Особовий склад оперативного командування «Північ» підтримує ідею відновлення діяльності військових суддів та безумовного збереження та функціонування інституту військових прокуратур в Україні. Про це йдеться на сайті ОК «Північ».

«Сучасні реалії спільної роботи військових прокурорів та командування військових частин щодо зміцнення законності та правопорядку у військових колективах, виявлення та припинення злочинів та інших правопорушень, правової роботи засвідчили не лише необхідність збереження вказаного правоохоронного органу, але й відновлення військових судів в системі правосуддя», — йдеться у заяві.

В ОК «Північ» наголосили, що правопорушення, що вчиняються військовослужбовцями, мають свою специфіку і потребують специфічних знань для об’єктивної та законної правової оцінки.

«Військові прокурори — це особи, які володіють такими знаннями і можуть об’єктивно, професійно і оперативно виконувати визначені Законом повноваження у справах визначеної категорії», — вважають у командуванні.

У випадку виникнення надзвичайних подій, вчинення військовослужбовцями злочинів будь-якого характеру саме військові прокурори забезпечували та забезпечують адекватне оперативне реагування на всі такі виклики.

«Підтверджує справедливість цієї позиції досвід взаємовідносин з цивільними правоохоронними органами. Як і в попередні роки, так і на сьогодні фактично всю діяльність з виявлення, розслідування злочинів, усунення їх причин та умов здійснюють військові прокурори.

Альтернативи такому правоохоронному органу за колом завдань, які вирішуються спільно з командуванням військових частин, не було і немає», — вважають в ОК »Північ».

Військові також нагадали, що військові прокуратури ефективно функціонують в системі правоохоронних органів таких країнах, як Болгарія, Данія, Люксембург, Польща, Румунія, Франція, Швейцарія. Наразі це країни, які входять в блок НАТО.

Крім того, очевидною є необхідність відновлення військових судів, вважають в ОК.

«Досвід розгляду кримінальних проваджень, адміністративних матеріалів цивільними судами засвідчив, що в сучасних умовах існуюча система правосуддя не в змозі забезпечити досягнення її цілей. Тільки військові судді, офіцери військової юстиції, знаючи всі особливості проходження військової служби, володіючи інформацію про реальні умови віддання та виконання наказів у Збройних Силах України, розуміючи суттєву специфіку вчинення правопорушень в умовах бойових дій, здатні забезпечити досягнення цілей правосуддя при ухвалені судових рішень», — заявили у командуванні.

Також повідомляється, що за участі військових прокурорів на постійній основі побудована спільна діяльність з правової роботи у військах оперативного командування «Північ» у виді спільних нарад, роботи у військових колективах, розв’язання проблем військовослужбовців.

«У зв’язку з викладеним командування та особовий склад оперативного командування „Північ» повністю підтримує ідею відновлення діяльності військових суддів та безумовного збереження та функціонування інституту військових прокуратур в Україні», — заявили у командуванні.

Раніше заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

Як повідомлялося, військові прокурори вважають, що Рябошапка не знає, чим вони займаються.

Нагадаємо, військова прокуратура стягнула понад 8,5 млн грн штрафів за невиконання оборонних замовлень.