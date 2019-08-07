Хто увійшов до Комісії з питань правової реформи



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Комісія буде готувати президенту пропозиції щодо змін до Конституції, судової реформи та кримінального законодавства

В середу, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський видав Указ №584/2019, яким затвердив Положення про Комісію з питань правової реформи.

Комісія серед іншого готує та узагальнює пропозиції стосовно змін до Конституції України, законодавства про організацію судової влади, здійснення правосуддя та статус суддів, законодавства про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального законодавства, а також стосовно розвитку юридичної освіти, реформування органів правопорядку.

Цим указом затверджується також персональний склад Комісії з питань правової реформи.

В комісії буде двоє співголів та інші члени, які беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Президент затвердив наступний персональний склад Комісії:

БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович — професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, співголова Комісії (за згодою)

РЯБОШАПКА Руслан Георгійович — Заступник Керівника Офісу Президента України, співголова Комісії.

Робоча група з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України:

ЗАЄЦЬ Анатолій Павлович — завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

БАРАБАШ Юрій Григорович — проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заступник голови робочої групи (за згодою)

БАЙМУРАТОВ Михайло Олександрович — головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БАТАНОВ Олександр Васильович — провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

БУТКЕВИЧ Володимир Григорович — суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Федір Володимирович — Представник Президента України у Конституційному Суді України, кандидат юридичних наук, доцент

КОЗЮБРА Микола Іванович — професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович — директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПЕТРИШИН Олександр Віталійович — президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПУКШИН Ігор Гелярович — керуючий партнер адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Пукшин і Партнери» (за згодою)

РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович — доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

Робоча група з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя:

ОНІЩУК Микола Васильович — ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, голова робочої групи (за згодою)

ЄМЕЛЬЯНОВА Інна Іванівна — заступник голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, заступник голови робочої групи (за згодою)

СЕРДЮК Олександр Васильович — професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент, заступник голови робочої групи (за згодою)

БЛАЖІВСЬКА Наталія Євгенівна — суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук (за згодою)

БОЙКО Роман Володимирович — суддя Господарського суду міста Києва (за згодою)

БУТЕНКО Вадим Олексійович — заступник голови Ради суддів України (за згодою)

ВАСИЛЕНКО Андрій Володимирович — член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у 2015 – 2019 роках, кандидат юридичних наук (за згодою)

ВЕНЕДІКТОВА Ірина Валентинівна — завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГРИЩУК Віктор Климович — член Вищої ради правосуддя, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГУДИМА Дмитро Анатолійович — суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ГУЛЬКО Борис Іванович — голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (за згодою)

ДРОЗДОВ Олександр Михайлович — доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою)

ЖОВНІР Роман Васильович — центральний координатор проектів «Wikiinvestigation» Фонду інновацій та розвитку (за згодою)

ІСАКОВ Михайло Григорович — адвокат, доктор юридичних наук (за згодою)

КОЗЛОВ Андрій Георгійович — член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у 2016 – 2019 роках (за згодою)

КРАВЧЕНКО Станіслав Іванович — голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)

КРАСНОСІЛЬСЬКА Анастасія Олегівна — член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) (за згодою)

КУЙБІДА Роман Олексійович — заступник голови правління громадської організації «Центр політико-правових реформ», кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ЛЬВОВ Богдан Юрійович — заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (за згодою)

МАРЦИНКЕВИЧ Анатолій Миколайович — суддя Апеляційного суду Хмельницької області у відставці (за згодою)

МОНІЧ Богдан Сильвестрович — голова Ради суддів України (за згодою)

НИЖНИЙ Андрій Валерійович — суддя Ленінського районного суду м.Дніпра, викладач Національної школи суддів України (за згодою)

ОГРИНЧУК Ганна Олександрівна — голова комітету з процесуального права Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України», кандидат юридичних наук (за згодою)

ПАСЕНЮК Олександр Михайлович — професор кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент громадської організації «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів» (за згодою)

СМОКОВИЧ Михайло Іванович — голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (за згодою)

СТОЯНОВ Артем Дмитрович — віце-президент всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» (за згодою)

ШЕЛЕСТ Світлана Богданівна — член Вищої ради правосуддя (за згодою)

Робоча група з питань розвитку кримінального права

БАУЛІН Юрій Васильович — професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

ХАВРОНЮК Микола Іванович — директор з наукового розвитку громадської організації «Центр політико-правових реформ», доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи (за згодою)

АНДРУШКО Петро Петрович — професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

БУРДІН Володимир Миколайович — декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГОРОХ Олексій Петрович — доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ГУТОРОВА Наталія Олександрівна — професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

НАВРОЦЬКИЙ Вячеслав Олександрович — професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПОНОМАРЕНКО Юрій Анатолійович — доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

СТРЕЛЬЦОВ Євген Львович — завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КАСЬКО Віталій Вікторович — заступник Генерального прокурора України у 2014 – 2016 роках, голова робочої групи (за згодою)

КАПЛІНА Оксана Володимирівна — завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи (за згодою)

БАНЧУК Олександр Анатолійович — науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, кандидат юридичних наук (за згодою)

ІОНУШАС Сергій Костянтинович — адвокат, директор товариства з обмеженою відповідальністю юридичної фірми «Гелон» (за згодою)

МАРЧУК Наталія Олегівна — суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді (за згодою)

МОНАСТИРСЬКИЙ Денис Анатолійович — експерт програми реформування правоохоронної та судової систем громадської організації «Український інститут майбутнього» (за згодою)

СМИРНОВ Андрій Олександрович — керуючий партнер адвокатського об’єднання «Смирнов і партнери» (за згодою)

СТЕФАНЧУК Марина Миколаївна — професор кафедри підприємницького та корпоративного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

ТОЛОЧКО Олександр Миколайович — кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

ШИЛО Ольга Георгіївна — завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЩЕПОТКІНА Валентина Володимирівна — суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді (за згодою)

ЩЕРБАН Олена Юріївна — член правління громадської організації «Центр протидії корупції» (за згодою)

Робоча група з питань розвитку юридичної освіти:

КУЗНЄЦОВА Наталія Семенівна — віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи (за згодою)

НАЗАРОВ Іван Володимирович — заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор юридичних наук, заступник голови робочої групи (за згодою)

ВОЛОШИН Юрій Олексійович — декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ГРИЦЕНКО Іван Сергійович — декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КРАВЧЕНКО Ольга Олександрівна — працівник Офісу Президента України, кандидат юридичних наук

ЛІЩИНА Іван Юрійович — заступник Міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

МАРИНІВ Володимир Іванович — директор Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук (за згодою)

МЕЛЕШЕВИЧ Андрій Анатолійович — президент Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філософії, професор (за згодою)

МИКІЄВИЧ Михайло Миколайович — завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ПІДГОРОДИНСЬКИЙ Вадим Миколайович — директор юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

СМИРНОВА Ксенія Володимирівна — професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (за згодою)

ТИМЧЕНКО Ліліана Олексіївна — доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор права, кандидат юридичних наук (за згодою)