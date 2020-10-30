У Зеленського пообіцяли зберегти кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях

За словами Веніславського, він не бачить змін в проєкті після рішення суду

Представник президента у Конституційному суді озвучив позицію Банкової щодо останнього рішення суддів

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський наголосив, що кримінальну відповідальність за недостовірне декларування не збираються відміняти.

В інтерв’ю «Главкому» Веніславський пояснив, що покарання за порушення декларування обов’язково має бути.

«Вони (судді) вважають, що кримінальне покарання є непропорційним за таке правопорушення, яке не несе суспільної небезпеки. Але будемо дивитися: думаю, криміналізація (недостовірного декларування) обов’язково має бути, інакше все це втрачає сенс», – зазначив нардеп.

Крім того, Президент України вже заявив, що обов’язково поверне електронне декларування після рішення КС внесенням в Раду нового законопроєкту.

За словами Веніславського, він не бачить змін в проєкті після рішення суду.

«От таким і бачу: ми розробимо модель, яка б враховувала рішення суду, але б залишила кримінальну, а не адміністративну відповідальність, до чого нас підштовхує КС», – додає представник КСУ.

Нагадаємо, що 29 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував термінове засідання Радбезу через скасування Конституційним судом е-декларування. ЗМІ повідомили, що рішення Конституційного суду є підставою для ЄС тимчасово призупинити безвіз з Україною.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.