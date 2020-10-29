Скасування е-декларацій: Зеленський терміново скликає закрите засідання РНБО



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Володимир Зеленський: Досягненням у сфері боротьби з корупцією завдано нищівних ударів Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський через рішення Конституційного суду про скасування е-декларацій скликає термінове закрите засідання РНБО.

Як повідомляє прес-служба президента, засідання Радбезу «скликається для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни».

«Змушені констатувати, що останнім часом з'явились ознаки того, що окремі суб’єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це неприпустимо», – говориться у заяві.

Президент запропонує членам Радбезу обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, та ухвалити відповідні рішення. Необхідні законопроекти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані Главою держави до Верховної Ради як невідкладні.

«Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими», – заявив президент.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

В Офісі президенти заявили, що Володимир Зеленський може повернути е-декларування і запевнили, що українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи. На Банковій запевнили, що антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для перевірки декларацій та притягнення порушників до відповідальності.