У Зеленського розказали, що тепер буде з медичною реформою Супрун
Радуцький зауважив, що можуть бути корективи, але всі основоположні принципи змін, запроваджені Супрун, залишаться
Колишній власник клініки «Борис» Михайло Радуцький запевняє, що реформа, яку запровадив уряд і парламент, каденція яких завершується, буде продовжена.
«Ніхто нічого скасовувати не буде», - запевнив новообраний депутат в ефірі «1+1».
Радуцький зауважив, що можуть бути корективи, але всі основоположні принципи змін, запроваджені Супрун, залишаться.
Нова влада проведе три заходи, які вважає важливими: аудит матеріальної частини системи охорони здоров'я, перегляд національних протоколів лікування, запровадження лікарського самоврядування, щоб лікар і лікарня самі відповідали перед пацієнтом, а МОЗ лише виступав арбітром.
Радуцький також прокоментував питання, на якій посаді він бачить себе: міністра чи голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я. На думку представника «Слуги народу», ефективнішим він буде у парламенті, де правила розробляють, а міністр - просто виконавець цих правил.
Нагадаємо, обраний народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, що Рада має лише пів року на ухвалення «медичних» законів.
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