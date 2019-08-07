У Зеленського розказали, що тепер буде з медичною реформою Супрун



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Нова влада проведе три заходи, які вважає важливими

Радуцький зауважив, що можуть бути корективи, але всі основоположні принципи змін, запроваджені Супрун, залишаться

Колишній власник клініки «Борис» Михайло Радуцький запевняє, що реформа, яку запровадив уряд і парламент, каденція яких завершується, буде продовжена.

«Ніхто нічого скасовувати не буде», - запевнив новообраний депутат в ефірі «1+1».

Радуцький зауважив, що можуть бути корективи, але всі основоположні принципи змін, запроваджені Супрун, залишаться.

Нова влада проведе три заходи, які вважає важливими: аудит матеріальної частини системи охорони здоров'я, перегляд національних протоколів лікування, запровадження лікарського самоврядування, щоб лікар і лікарня самі відповідали перед пацієнтом, а МОЗ лише виступав арбітром.

Радуцький також прокоментував питання, на якій посаді він бачить себе: міністра чи голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я. На думку представника «Слуги народу», ефективнішим він буде у парламенті, де правила розробляють, а міністр - просто виконавець цих правил.

Нагадаємо, обраний народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, що Рада має лише пів року на ухвалення «медичних» законів.