Рада має лише пів року на ухвалення «медичних» законів - Радуцький



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Обраний народний депутат Михайло Радуцький

До Верховної Ради буде внесено близько 65 законів та законопроєктів, що стосуються трансформації системи охорони здоров'я

Обраний народний депутат Михайло Радуцький повідомив, що на прийняття законів та законопроєктів щодо трансформації у медичній галузі у новообраних депутатів Верховної Ради є не більше шести місяців.

Про це повідомив член партії «Слуга народу» та президент клініки «Борис» Михайло Радуцький.

«До Верховної Ради буде внесено близько 65 законів та законопроєктів, що стосуються трансформації системи охорони здоров'я. На їх прийняття у нас є не більше шести місяців. Ми розуміємо, що після шести місяців нічого вже не зможемо зробити... почнеться «вентилятор». У будь-якої новообраної влади є часу не більше, ніж пів року, щоб зробити ключові речі. Усе інше будемо доробляти», - сказав Радуцький.

Як відомо, Радуцький пройшов у парламент від партії «Слуга народу». Глава штабу партії Олександр Корнієнко заявив, що Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що засновник мережі приватних клінік «Борис» Михайло Радуцький заявив, що існують особливості лікування «у представників різних рас». У очільниці МОЗ Уляни Супрун ці слова викликали здивування.

Джерело: Укрінформ