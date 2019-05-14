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    У Зеленського розповіли, хто з міністрів піде у відставку з ймовірністю 99%

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    Радник Зеленського Дмитро Разумков анонсував кадрові перестановки в уряді - У Зеленського розповіли, хто з міністрів піде у відставку з ймовірністю 99%
    Радник Зеленського Дмитро Разумков анонсував кадрові перестановки в уряді
    Фото: Главком

    Двоє діючих міністрів «повинні будуть передати справи та проінформувати нових людей»

    Глава Міноборони України Степан Полторак та міністр закордонних справ Павло Клімкін із ймовірністю 99% не залишаться на своїх посадах. 

    Про це сказав радник новообраного президента Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков в ефірі програми «Свобода слова».

    «Я думаю, що на 99% цього не відбудеться», - відповів Розумков на питання щодо ймовірності того, що при своїх посадах залишаться міністр оборони та міністр закордонних справ.

    Також він додав, що допомогти і передати справи після звільнення з посад міністрів – «це їх добра воля і обов’язок. Вони повинні будуть передати справи та проінформувати нових людей».

    Також Разумков розкритикував останні кадрові призначення верховного головнокомандуючого Петра Порошенка.

    Нагадаємо, 6 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що провів «дуже хорошу» зустріч з Володимиром Зеленським і має намір запропонувати йому свою відставку.

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