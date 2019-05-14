У Зеленського розповіли, хто з міністрів піде у відставку з ймовірністю 99%



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Радник Зеленського Дмитро Разумков анонсував кадрові перестановки в уряді Фото: Главком

Двоє діючих міністрів «повинні будуть передати справи та проінформувати нових людей»

Глава Міноборони України Степан Полторак та міністр закордонних справ Павло Клімкін із ймовірністю 99% не залишаться на своїх посадах.

Про це сказав радник новообраного президента Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков в ефірі програми «Свобода слова».

«Я думаю, що на 99% цього не відбудеться», - відповів Розумков на питання щодо ймовірності того, що при своїх посадах залишаться міністр оборони та міністр закордонних справ.

Також він додав, що допомогти і передати справи після звільнення з посад міністрів – «це їх добра воля і обов’язок. Вони повинні будуть передати справи та проінформувати нових людей».

Також Разумков розкритикував останні кадрові призначення верховного головнокомандуючого Петра Порошенка.

Нагадаємо, 6 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що провів «дуже хорошу» зустріч з Володимиром Зеленським і має намір запропонувати йому свою відставку.