У Зеленського розповіли, хто з міністрів піде у відставку з ймовірністю 99%
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Двоє діючих міністрів «повинні будуть передати справи та проінформувати нових людей»
Глава Міноборони України Степан Полторак та міністр закордонних справ Павло Клімкін із ймовірністю 99% не залишаться на своїх посадах.
Про це сказав радник новообраного президента Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков в ефірі програми «Свобода слова».
«Я думаю, що на 99% цього не відбудеться», - відповів Розумков на питання щодо ймовірності того, що при своїх посадах залишаться міністр оборони та міністр закордонних справ.
Також він додав, що допомогти і передати справи після звільнення з посад міністрів – «це їх добра воля і обов’язок. Вони повинні будуть передати справи та проінформувати нових людей».
Також Разумков розкритикував останні кадрові призначення верховного головнокомандуючого Петра Порошенка.
Нагадаємо, 6 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що провів «дуже хорошу» зустріч з Володимиром Зеленським і має намір запропонувати йому свою відставку.