«Це не нормально». У Зеленського обурені останніми кадровими призначеннями Порошенка



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Дмитро Разумков вказує, що командування ООС змінюють, коли на Донбасі йде війна Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

В штабі Зеленського не зрозуміли призначення Олександра Сирського командуючим Операції об'єднаних сил

Представник штабу Зеленського Дмитро Разумков розкритикував останні кадрові призначення верховного головнокомандуючого Петра Порошенко.

«Щодо призначень. Мені здається, що в достатньо непростий проміжок часу, коли повинна відбуватись передача влади від одного президента іншому, ми змінюємо керівництво в зоні ООС. Це не нормально», - сказав Разумков в ефірі «Свобода слова» на ICTV.

Мова йде про призначення 6 травня Олександра Сирського командуючим Об'єднаних сил на Донбасі замість Сергія Наєва.

«Там фактично йде війна. І в цей проміжок часу ми як держава досить вразливі. І тим не менш, використовуючи не зовсім зрозумілу для мене логіку головнокомандуючий йде на такі дії», - поскаржився представник штабу Зеленського.

Також він виділив кадрові призначення послів, представників в міжнародних організаціях і т.п.

«Є позиції, які є прощальним подарунком окремим чиновникам, коли вони призначаються на посади таким чином, що їх потім не можна буде звільнити, коли Володимир Зеленський приступить до виконання своїх обов’язків», - додав Разумков.

Нагадаємо, 7 травня Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова.

Постійного представника України при ООН Володимира Єльченка призначили надзвичайним і повноважним послом України в Ямайці за сумісництвом.

А свого прес-секретаря Святослава Цеголка чинний президент нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.