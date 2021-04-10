Пересування російських військ помітили у Придністровʼї

У Придністров'ї перебуває близько двох тисяч українських військових

На західному кордоні України перегруповується бронетехніка країни-агресора

Пересування російської бронетехніки помічено на території непідконтрольного молдовському уряду Придністровʼя. Зокрема білоруське видання Nexta повідомляє про рух бронетранспортерів поблизу аеродрому в Тирасполі, що знаходиться за 13 кілометрів від українського кордону.

Видання наголошує, що російська армія активізувалася в Придністров'ї. До слова, офіційно там перебуває 1,7 тис. військових РФ – це залишки 14-ї армії, яка перебувала там після розпаду СРСР. Утім, яка реальна цифра контингенту, невідомо.

Слід зауважити, що попри малу площу і загальну економічну неспроможність, Придністров'я займає важливе стратегічне положення, розтягнувшись вузькою смугою в 10-15 км уздовж молдавсько-українського кордону. Це являє собою ідеальний плацдарм для несподіваного наступу в тили української армії в Одеській області.

Як повідомлялося, мережа переповнена відео, на яких Росія стягує до окупованого Криму ешелони з військовою технікою. За даними аналітиків Центру військово-правових досліджень, окупанти сформували в Криму військове угрупування кількістю до 40 тисяч людей. Суттєво збільшилася кількість російських військ біля східних кордонів України.

Як йдеться в заяві міністра оборони України Андрія тарана, стратегічною ціллю Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль та зрив євроатлантичного шляху розвитку.

Раніше СБУ зʼясувала, що ряд пропагандистських проросійських Telegram-каналів, створених так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, розміщуються у невизнаній «Придністровській Молдавській Республіці».

Також стало відомо, що опозиційний до керівника Білорусі Олександра Лукашенка Telegram-канал Nexta, через який з серпні минулого року узгоджевалися вуличні акції опозиції, більше не буде займатися координацією масових протестів, а автори проєкту планують надалі зосередитись на розслідуванні злочинів режиму Олександра Лукашенка.