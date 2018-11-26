У житловому кварталі Стамбула впав вертоліт: четверо загиблих
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У Стамбулі розбився військовий вертоліт
Фото: twitter.com/DailySabah
Вертоліт впав посеред житлового кварталу в районі Санкактепе в Стамбулі
Четверо турецьких військових загинули в результаті падіння вертольоту в одному із житлових районів Стамбула.
Про це повідомляє CNN Turk.
Вертоліт впав посеред житлового кварталу в районі Санкактепе в Стамбулі, на азійській стороні міста. На фото та відео з місця події можна побачити, що вертоліт лежить прямо посеред вулиці між житловими будинками.
Також повідомляється, що одному військовому вдалося вижити, його з важкими травмами доставили до лікарні. Причини аварії поки невідомі.