У житловому кварталі Стамбула впав вертоліт: четверо загиблих



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У Стамбулі розбився військовий вертоліт Фото: twitter.com/DailySabah

Вертоліт впав посеред житлового кварталу в районі Санкактепе в Стамбулі

Четверо турецьких військових загинули в результаті падіння вертольоту в одному із житлових районів Стамбула.

Про це повідомляє CNN Turk.

Вертоліт впав посеред житлового кварталу в районі Санкактепе в Стамбулі, на азійській стороні міста. На фото та відео з місця події можна побачити, що вертоліт лежить прямо посеред вулиці між житловими будинками.

Також повідомляється, що одному військовому вдалося вижити, його з важкими травмами доставили до лікарні. Причини аварії поки невідомі.