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    У житловому кварталі Стамбула впав вертоліт: четверо загиблих

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    У Стамбулі розбився військовий вертоліт&nbsp; - У житловому кварталі Стамбула впав вертоліт: четверо загиблих
    У Стамбулі розбився військовий вертоліт 
    Фото: twitter.com/DailySabah

    Вертоліт впав посеред житлового кварталу в районі Санкактепе в Стамбулі

    Четверо турецьких військових загинули в результаті падіння вертольоту в одному із житлових районів Стамбула.

    Про це повідомляє CNN Turk.

    Вертоліт впав посеред житлового кварталу в районі Санкактепе в Стамбулі, на азійській стороні міста. На фото та відео з місця події можна побачити, що вертоліт лежить прямо посеред вулиці між житловими будинками.

    Також повідомляється, що одному військовому вдалося вижити, його з важкими травмами доставили до лікарні. Причини аварії поки невідомі.

     

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