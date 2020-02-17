На Оболоні літній чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)



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Лікарі констатували смерть чоловіка Фото: Інформатор

Незадовго до трагедії чоловікові зробили невдалу операцію

У ніч на понеділок, 17 лютого, на вулиці Олександра Архипенка, 8 в Оболонському районі Києва під вікнами житлового дев'ятиповерхового будинку виявили тіло чоловіка. З'ясувалося, що смерть наступила в результаті падіння з висоти.

Про страшний інцидент в поліцію повідомили опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік проживав в квартирі на сьомому поверсі разом зі своїми родичами. Незадовго до того, що сталося, чоловікові зробили невдалу операцію на очах. Через це він перебував у депресії.

Коли вся родина вже спала, люди почули незрозумілі звуки, які долинали з кухні. Увійшовши до приміщення, вони побачили відкрите вікно, а під будинком лежав чоловік. Коли приїхали лікарі, то він вже був мертвий.

Загиблому було 82 роки.

На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.