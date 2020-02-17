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    На Оболоні літній чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)

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    Лікарі констатували смерть чоловіка - На Оболоні літній чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)
    Лікарі констатували смерть чоловіка
    Фото: Інформатор

    Незадовго до трагедії чоловікові зробили невдалу операцію

    У ніч на понеділок, 17 лютого, на вулиці Олександра Архипенка, 8 в Оболонському районі Києва під вікнами житлового дев'ятиповерхового будинку виявили тіло чоловіка. З'ясувалося, що смерть наступила в результаті падіння з висоти.

    Про страшний інцидент в поліцію повідомили опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік проживав в квартирі на сьомому поверсі разом зі своїми родичами. Незадовго до того, що сталося, чоловікові зробили невдалу операцію на очах. Через це він перебував у депресії.

    Коли вся родина вже спала, люди почули незрозумілі звуки, які долинали з кухні. Увійшовши до приміщення, вони побачили відкрите вікно, а під будинком лежав чоловік. Коли приїхали лікарі, то він вже був мертвий.

    Загиблому було 82 роки.

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    На Оболоні літній чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)
    На Оболоні літній чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)
    На Оболоні літній чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)
    На Оболоні літній чоловік вистрибнув із сьомого поверху (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

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