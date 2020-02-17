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    Події в Україні

    На Львівщині професор університету наклав на себе руки у робочому кабінеті

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    Викладач працював у&nbsp;Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка - На Львівщині професор університету наклав на себе руки у робочому кабінеті
    Викладач працював у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка

    Попередньо відомо, що чоловік мав проблеми зі здоров'ям, скаржився на сильні болі в голові

    У понеділок, 17 лютого, у Дрогобичі на Львівщині на робочому місці в кабінеті повісився 66-річний викладач Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

    Про це повідомляє Zaxid.net.

    «66-річний мешканець Дрогобича, професор цього університету Богдан Винницький повісився у своєму кабінеті. Його тіло виявили співробітники. Попередньо відомо, що чоловік мав проблеми зі здоров'ям, скаржився на сильні болі в голові», - йдеться у повідомленні.

    У поліції Львівщини повідомили, що в поліцію надійшло повідомлення про цей випадок. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

    Відповідно до інформації на офіційному сайті вишу, Богдан Винницький був доктором фізико-математичних наук, професором інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій.

    Нагадаємо, у ніч на 17 лютого на столичній Оболоні літній чоловік вистрибнув із сьомого поверху.

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