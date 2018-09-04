У жовтні українці матимуть додатковий вихідний



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15 жовтня в Україні буде вихідним

У жовтні 2018 року в Україні офіційно передбачено 9 вихідних днів.

Так, крім звичайних вихідних днів - суботи та неділі, українці будуть відпочивати 15 жовтня, оскільки на неділю, 14 жовтня, припадає державне свято - День захисника України, вихідний переноситься на наступний після вихідного робочий день.

Це передбачає стаття 67 КЗпП. «Якщо святковий день або неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого», - говориться в ній.

Таким чином, наступний робочий тиждень почнеться 16 жовтня, а українці отримають довгі вихідні.

День захисника України — свято , що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва . З 2015 року є державним святом і неробочим днем .