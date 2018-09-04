У жовтні українці матимуть додатковий вихідний
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15 жовтня в Україні буде вихідним
У жовтні 2018 року в Україні офіційно передбачено 9 вихідних днів.
Так, крім звичайних вихідних днів - суботи та неділі, українці будуть відпочивати 15 жовтня, оскільки на неділю, 14 жовтня, припадає державне свято - День захисника України, вихідний переноситься на наступний після вихідного робочий день.
Це передбачає стаття 67 КЗпП. «Якщо святковий день або неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого», - говориться в ній.
Таким чином, наступний робочий тиждень почнеться 16 жовтня, а українці отримають довгі вихідні.
Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович мотивував вибір дати 14 жовтня для Дня захисника України історичною традицією вшанування українського війська на Покрову.
Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії — військово-політичної формації українського визвольного руху