У Зімбабве через тропічний шторм загинули понад 20 осіб

Влада очікує збільшення кількості загиблих

Міністерство інформації Зімбабве повідомило, що у південно-східній частині країни з-за бурхливого тропічного шторму Ідай загинуло щонайменше 24 людини, а також 40 вважаються зниклими без вісті.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Член парламенту у східному районі Чіманмані Джошуа Сакко повідомив, що після шторму залишився відчутний слід руйнування, який можна порівняти з циклоном Елін в 2000 році, коли було спустошено південну частину Зімбабве.

Sometimes when water is little we pray for more of it but it doesn’t come. Our crops die.



Sometimes when it decides to come, there’s too much of it. Our crops die.



In either case, our lives are shattered. Utter devastation.



This is what’s happening in #Zimbabwe



Please help pic.twitter.com/elRZGzjXWz