У Зімбабве через тропічний шторм загинули понад 20 осіб
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Розсилка
Влада очікує збільшення кількості загиблих
Міністерство інформації Зімбабве повідомило, що у південно-східній частині країни з-за бурхливого тропічного шторму Ідай загинуло щонайменше 24 людини, а також 40 вважаються зниклими без вісті.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Член парламенту у східному районі Чіманмані Джошуа Сакко повідомив, що після шторму залишився відчутний слід руйнування, який можна порівняти з циклоном Елін в 2000 році, коли було спустошено південну частину Зімбабве.
#Zimbabwe cyclone #CycloneIdai pic.twitter.com/vb3J5vSL1c— lheart_nash_reignz_official_zw (@lheart_nashzw) 16 березня 2019 р.
#Zimbabwe #CycloneIdai Death toll now at 31 in Manicaland Province pic.twitter.com/OnQvJVFwal— Ngonie (@NMkapikoh) 16 березня 2019 р.
Sometimes when water is little we pray for more of it but it doesn’t come. Our crops die.— Alex T Magaisa (@Wamagaisa) 16 березня 2019 р.
Sometimes when it decides to come, there’s too much of it. Our crops die.
In either case, our lives are shattered. Utter devastation.
This is what’s happening in #Zimbabwe
Please help pic.twitter.com/elRZGzjXWz
#CycloneIdai Not looking good in Chimanimani, A humanitarian crisis could be unfolding, #Zimbabwe pic.twitter.com/SUvnCTRg5p— Paul Nyakazeya (@PaulNyakazeya) 16 березня 2019 р.
Також він додав, що очікується збільшення числа загиблих, так як влада продовжує оцінювати наслідки шторму.
Зімбабвійські метеорологічні служби очікують, що дощі триватимуть всі вихідні.