У зоні АТО за добу поранені троє українських військових
- Сьогодні, 06:27
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Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань
Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників, зокрема й і з мінометів різних калібрів.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На донецькому напрямку ворог застосував важкі 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Камянки і Новотроїцького, чим грубо порушив Мінські домовленості. Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, у вечірній час, противник активізувався довкола шахти Бутівка. У цьому районі окупанти випустили у бік наших захисників понад сорок мін калібру 82-мм та стріляли з гранатометів різних видів.
На луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонцях біля Зайцевого.
Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок цих злочинних дій поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування.
Нагадаємо, за період з 19:30 1 лютого по 19:30 2 лютого спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували 1325 вибухів.