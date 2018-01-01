  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У зоні АТО за добу поранені троє українських військових

    Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань
    Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників, зокрема й і з мінометів різних калібрів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На донецькому напрямку ворог застосував важкі 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Камянки і Новотроїцького, чим грубо порушив Мінські
    • Сьогодні, 06:27
    • Розсилка

    Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань

    Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників, зокрема й і з мінометів різних калібрів.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На донецькому напрямку ворог застосував важкі 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Камянки і Новотроїцького, чим грубо порушив Мінські домовленості. Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів.

    Крім того, у вечірній час, противник активізувався довкола шахти Бутівка. У цьому районі окупанти випустили у бік наших захисників понад сорок мін калібру 82-мм та стріляли з гранатометів різних видів.

    На луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонцях біля Зайцевого.

    Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок цих злочинних дій поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування. 

    Нагадаємо, за період з 19:30 1 лютого по 19:30 2 лютого спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували 1325 вибухів.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас обстріл окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ