У зоні АТО за добу поранені троє українських військових

Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників, зокрема й і з мінометів різних калібрів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На донецькому напрямку ворог застосував важкі 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Камянки і Новотроїцького, чим грубо порушив Мінські



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Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників, зокрема й і з мінометів різних калібрів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку ворог застосував важкі 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Камянки і Новотроїцького, чим грубо порушив Мінські домовленості. Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, у вечірній час, противник активізувався довкола шахти Бутівка. У цьому районі окупанти випустили у бік наших захисників понад сорок мін калібру 82-мм та стріляли з гранатометів різних видів.

На луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонцях біля Зайцевого.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано п'ять обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок цих злочинних дій поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування.

Нагадаємо, за період з 19:30 1 лютого по 19:30 2 лютого спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували 1325 вибухів.