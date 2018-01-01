У зоні АТО заарештували військовослужбовця Збройних Сил України

Чоловік незаконно заволодів транспортним засобом

У місті Бахмут Донецької області було затримано військовослужбовця Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За попередньою інформацією, його затримано за незаконне заволодіння транспортним засобом. У військовій частині призначено службове розслідування. За даним фактом Військовою службою правопорядку проводиться перевірка,



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Чоловік незаконно заволодів транспортним засобом

У місті Бахмут Донецької області було затримано військовослужбовця Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За попередньою інформацією, його затримано за незаконне заволодіння транспортним засобом. У військовій частині призначено службове розслідування.

За даним фактом Військовою службою правопорядку проводиться перевірка, з’ясовуються обставини та причини події.

Національною поліцією правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато слідство.

Нагадаємо, протягом дня російсько-окупаційні угрупування продовжили обстріли українських позицій. Внаслідок одного з них загинув український військовий.

Зазначається, що на донецькому напрямку у передмісті Авдіївки позиції Збройних сил України були обстріляні з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також були зафіксовані збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї на Приазов’ї поблизу Павлополя.

На луганському напрямку порушень режиму тиші не було.