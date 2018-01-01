У зоні АТО зник український військовослужбовець

До 18-ї години вечора даних про поранених чи загиблих українських військових не було

У штабі української воєнної операції на Донбасі 17 лютого повідомили про зникнення на Донбасі військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «17 лютого під час перевірки наявності особового складу одного з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця.