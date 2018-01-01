У зоні АТО зник український військовослужбовець
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До 18-ї години вечора даних про поранених чи загиблих українських військових не було
У штабі української воєнної операції на Донбасі 17 лютого повідомили про зникнення на Донбасі військовослужбовця Збройних сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«17 лютого під час перевірки наявності особового складу одного з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця. Проводяться першочергові пошукові заходи», – йдеться в повідомленні штабу АТО.
Водночас у штабі заявили, що до 18-ї години вечора даних про поранених чи загиблих українських військових не було.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська застосували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями. Загалом було зафіксовано 20 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.