  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У зоні АТО зник український військовослужбовець

    До 18-ї години вечора даних про поранених чи загиблих українських військових не було
    У штабі української воєнної операції на Донбасі 17 лютого повідомили про зникнення на Донбасі військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «17 лютого під час перевірки наявності особового складу одного з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця.
    • Сьогодні, 22:33
    • Розсилка

    До 18-ї години вечора даних про поранених чи загиблих українських військових не було

    У штабі української воєнної операції на Донбасі 17 лютого повідомили про зникнення на Донбасі військовослужбовця Збройних сил України.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «17 лютого під час перевірки наявності особового складу одного з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця. Проводяться першочергові пошукові заходи», – йдеться в повідомленні штабу АТО.

    Водночас у штабі заявили, що до 18-ї години вечора даних про поранених чи загиблих українських військових не було.

    Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська застосували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями. Загалом було зафіксовано 20 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ