Ситуація в АТО: ворог застосував артилерійські установки

Від початку доби зафіксовано 10 прицільних обстрілів укріплень сил АТО

У районі проведення АТО підрозділи російсько-окупаційних угрупувань продовжують використовувати озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. На Луганському напрямку ворог застосував 82-мм міномети та артилерійські установки калібру 122-мм по наших опорних пунктах поблизу Луганського.



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Український військовий

Від початку доби зафіксовано 10 прицільних обстрілів укріплень сил АТО

У районі проведення АТО підрозділи російсько-окупаційних угрупувань продовжують використовувати озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог застосував 82-мм міномети та артилерійські установки калібру 122-мм по наших опорних пунктах поблизу Луганського. Неподалік Троїцького загарбники вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП. Після обіду окупанти активізувалися у районі Кримського, де неодноразово обстрілювали українських оборонців із мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь із забороненого озброєння неподалік Пісків. Зокрема, агресор застосував 120-ти та 82-мм міномети і здійснив п’ять пострілів із танка.

Загалом, від початку доби зафіксовано 10 прицільних обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ.

Унаслідок вогню агресора ніхто із українських воїнів не постраждав.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська застосували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями. Загалом було зафіксовано 20 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.