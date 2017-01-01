Учнів в окупованому Севастополі переводять в будівлю з грибком і тріщинами (фото)

Дітей зі школи з поганими умовами відправлять до ще гіршого інтернату

Учнів школи №40 окупованого Севастополя, що вимагає ремонту, переводять в ще більш гірші умови: в 5-й інтернат, де будівля руйнується на очах. Батьки школярів обурені таким рішенням міського Департаменту освіти. Про це повідомляють «Новости Крыма». Фотографії з інтернату № 5, зроблені батьками, поширив активіст регіонального відділення



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Дітей зі школи з поганими умовами відправлять до ще гіршого інтернату

Учнів школи №40 окупованого Севастополя, що вимагає ремонту, переводять в ще більш гірші умови: в 5-й інтернат, де будівля руйнується на очах. Батьки школярів обурені таким рішенням міського Департаменту освіти. Про це повідомляють «Новости Крыма».

Фотографії з інтернату № 5, зроблені батьками, поширив активіст регіонального відділення Загальноросійського народного фронту Геннадій Сидоров. За його словами, «дітей відправляють в гірші умови, де є тріщини, грибок, в спортзалі на голову може впасти штукатурка».

«Чиновники затіяли ремонт 40-ї школи і переселення дітей до інтернату. Чому вони не створили комісію, щоб визначити стан інтернату? Частина батьків не бажають, щоб їхні діти навчалися в таких умовах. Як інтернату дали ліцензію, а школі - ні? Як інтернат з такими умовами отримав ліцензію?», - обурився активіст.