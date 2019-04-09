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    Угорці відкрили міжнародне агентство новин в Лондоні

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    ЗМІ Угорщини&nbsp; - Угорці відкрили міжнародне агентство новин в Лондоні
    ЗМІ Угорщини 

    Агентство V4NA майже повністю контролюється офіційним Будапештом

    Низка бізнесменів і політиків, які мають зв’язки із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном відкрили в Лондоні міжнародне агентство новин. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Метою роботи цієї установи стане висвітлення подій в Центральній і Східній Європі. Нове агентство отримало назву V4NA. Процес реєстрації було завершено 31 грудня 2018 року. 40% нового агентства новин контролює Арпад Габоні. Інші 57% акцій V4NA контролює установа KESMA, яка здійснює контроль над більшістю проурядових ЗМІ Угорщини.

    Всього в новому агентстві новин працюватиме до 50 журналістів, які будуть знаходитися в ключових столицях ЄС.

    Віктор Орбан фактично взяв під контроль медійний простір Угорщини. Але Будапешт постійно стикається із критикою міжнародних ЗМІ.

    Поява агентства V4NA розглядається як спроба правлячої угорської партії Фідес поширювати вигідні для себе тези на міжнародній арені. 

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