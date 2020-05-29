Кулеба і Сійярто підписали у Будапешті низку документів
Міністр закордонних справ України перебуває в Угорщині з першим невіртуальним візитом з часу запровадження обмежувальних заходів з протидії пандемії коронавірусу
Про це повідомила у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп.
«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підписали Протокол між Урядом України та Урядом Угорщини про внесення змін до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством інновації та технології Угорщини», - написала вона.
Як повідомлялось, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває в Угорщині з першим невіртуальним візитом з часу запровадження обмежувальних заходів з протидії пандемії коронавірусу Covid-19.
Між іншим, у березні Угорщина заявила, що й надалі блокуватиме засідання Україна-НАТО. Таким чином Будапешт намагається тиснути на Київ, посилаючись на «захист прав національних меншин».
До відома, 14 листопада 2019 року року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.
Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.
Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.