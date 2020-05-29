Кулеба і Сійярто підписали у Будапешті низку документів



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Кулеба і Сійярто провели зустріч у Будапешті Фото: facebook.com / Nepop Liuba

Міністр закордонних справ України перебуває в Угорщині з першим невіртуальним візитом з часу запровадження обмежувальних заходів з протидії пандемії коронавірусу

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Угорщини Петер Сійярто підписали в Будапешті низку документів.