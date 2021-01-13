«Украерорух» назвав топ компаній, які торік найбільше літали в Україні

Українські авіакомпанії виконали торік 49 733 польоти (це на 54,7 % менше, ніж за 2019 рік)

До топ-3 увійшли авіакомпанії Туреччини, України та Білорусі

У небі України у 2020 році найбільше польотів виконала турецька авіакомпанія Turk Hava Yollari A.O. (Туреччина) ─ 14 623 польоти. Про це повідомляє «Украерорух».

Далі у топ-3: Ukraine International Airlines (Україна) ─ 14 406 польотів і Aviakompaniya Belavia (Білорусь) ─ 10 644 польоти.

Також у топ-5: Wizz Air Hungary Ltd (Угорщина) ─ 9 151 політ, «Wind Rose» Aviation Company (Україна) ─ 8 511 польотів.

Крім цього, до топ-10 входять: Skyup Airlines LLC (Україна) ─ 8 434 польоти, LOT Polish Airlines (Польща) ─ 6 260 польотів, Ryanair LTD (Ірландія) ─ 5 965 польотів, Azur Air Ukraine Airlines LLC (Україна) ─ 4 663 польоти, Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Туреччина) ─ 3 446 польотів.

Зазначається, що українські авіакомпанії виконали торік 49 733 польоти (це на 54,7 % менше, ніж за 2019 рік), іноземні ─ 92 314 польотів (-59,1%).

Як повідомлялося, експерти назвали топ-10 найбезпечніших авіакомпаній року.