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    «Украерорух» назвав топ компаній, які торік найбільше літали в Україні

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    Українські авіакомпанії виконали торік 49 733 польоти (це на 54,7 % менше, ніж за 2019 рік) - «Украерорух» назвав топ компаній, які торік найбільше літали в Україні
    Українські авіакомпанії виконали торік 49 733 польоти (це на 54,7 % менше, ніж за 2019 рік)
    Фото з відкритих джерел

    До топ-3 увійшли авіакомпанії Туреччини, України та Білорусі

    У небі України у 2020 році найбільше польотів виконала турецька авіакомпанія Turk Hava Yollari A.O. (Туреччина) ─ 14 623 польоти. Про це повідомляє «Украерорух».

    Далі у топ-3: Ukraine International Airlines (Україна) ─ 14 406 польотів і Aviakompaniya Belavia (Білорусь) ─ 10 644 польоти.

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    Також у топ-5: Wizz Air Hungary Ltd (Угорщина) ─ 9 151 політ, «Wind Rose» Aviation Company (Україна) ─ 8 511 польотів.

    Крім цього, до топ-10 входять: Skyup Airlines LLC (Україна) ─ 8 434 польоти, LOT Polish Airlines (Польща) ─ 6 260 польотів, Ryanair LTD (Ірландія) ─ 5 965 польотів, Azur Air Ukraine Airlines LLC (Україна) ─ 4 663 польоти, Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Туреччина) ─ 3 446 польотів.

    Зазначається, що українські авіакомпанії виконали торік 49 733 польоти (це на 54,7 % менше, ніж за 2019 рік), іноземні ─ 92 314 польотів (-59,1%). 

    Як повідомлялося, експерти назвали топ-10 найбезпечніших авіакомпаній року.

    Теги: Туреччина Білорусь Польща політ Угорщина Ірландія Wizz Air авіаперевезення Україна Ryanair SkyUp
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