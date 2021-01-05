SkyUp з кінця березня запускає новий рейс з Києва до Німеччини

Вартість квитка без багажу з Києва до Меммінгена становить від 1963 грн, із Меммінгена до Києва - від 2086 грн

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга та щосуботи

Авіакомпанія SkyUp (Київ) з 30 березня 2021 року розпочинає польотну програму Київ - Меммінген (Німеччина) - Київ. Про це повідомила пресслужба авіакомпанії у вівторок, 5 січня.

Зазначається, що рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга та щосуботи.

Вартість квитка без багажу з Києва до Меммінгена становить від 1963 грн, із Меммінгена до Києва - від 2086 грн.

Як повідомлялося, Державіаслужба України схвалила заявки SkyUp на виконання регулярних польотів за 11 маршрутами в п'ять країн Європи.

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

Також зазначимо, що SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в Європу. У грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна.

У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер. Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період.