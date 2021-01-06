Вагітна іноземка на вісім годин затримала в Одесі рейс до Стамбула

Літак на Стамбул компанії Turkish Airlines вилетів «напівпорожнім», оскільки багато хто з пасажирів через затримку від подорожі відмовився

Іноземка, відмовившись залишати Україну, почала імітувати в аеропорту Одеси погане самопочуття, стверджують прикордонники

З міжнародного аеропорту «Одеса» літак на Стамбул (Туреччина) вилетів з великим запізненням через вагітну іноземку, яка відмовилася залишати Україну.

Як повідомили «Уніан» у пресслужбі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, у понеділок ввечері до Одеси зі Стамбулу прибула з дитиною вагітна громадянка Пакистану.

Зазначається, що іноземку не пропустили через держкордон, оскільки вона не змогла підтвердити мету візиту в Україну.

«Згідно із законодавством, у таких випадках авіаперевізник повинен взяти на борт порушника і зворотним рейсом доставити його в пункт, з якого той прибув», – пояснили в загоні.

Зворотній рейс планувався у вівторок, 5 січня, близько 10:00. Однак, за даними пресслужби, іноземка, відмовившись залишати Україну, почала імітувати погане самопочуття. Командир екіпажу не хотів починати політ, заявивши, що побоюється погіршення стану жінки.

На місце двічі приїжджала швидка допомога, медики якої встановили, що стан громадянки відповідає нормі.

«В результаті літак вилетів на початку сьомої вечора», – повідомили в загоні.

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, через велику затримку (близько восьми годин) літак на Стамбул компанії Turkish Airlines вилетів «напівпорожнім», оскільки багато хто з пасажирів від подорожі відмовився.

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