Україна безкоштовно отримає летальну зброю від США - посол

Сторони ще опрацьовують деталі поставок летального озброєння до України

Уряд Сполучених Штатів Америки надасть летальну зброю Україні абсолютно безкоштовно. Про це повідомила посол США Марі Йованович. Зокрема, за її словами, сторони ще опрацьовують деталі поставок летального озброєння до України, а також можливість його застосування в зоні АТО на Донбасі. «Ми працюємо не тільки в межах нашого



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Переносний протитанковий ракетний комплекс «Джавелін»

Сторони ще опрацьовують деталі поставок летального озброєння до України

Уряд Сполучених Штатів Америки надасть летальну зброю Україні абсолютно безкоштовно. Про це повідомила посол США Марі Йованович.

Зокрема, за її словами, сторони ще опрацьовують деталі поставок летального озброєння до України, а також можливість його застосування в зоні АТО на Донбасі.

«Ми працюємо не тільки в межах нашого внутрішнього процесу з Конгресом, але і в ході переговорів і координації з урядом України. Однак, ще раз підкреслю, що мова йде саме про оборонне озброєння», - зазначила Йованович в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона також розповіла, коли США почнуть поставляти Україні зброю. «Процедура інформування гілок влади в Сполучених Штатах займає деякий час. Крім того, потім потрібно буде обробити всі логістичні питання, щоб поставки були виконані ретельно і добре. І це, передусім, в інтересах України. Адміністрація (президента США. - Ред.) прийняла рішення про надання Україні додаткових оборонних можливостей. Тепер про це має бути проінформований Конгрес, але, нагадаю, що Конгрес вже в свій час прийняв закон, який передбачає фінансування такої допомоги, і ми знаємо, що Конгрес в цілому підтримує це питання, тому чекаємо просування вперед в цьому питанні», - підкреслила Йованович.

При цьому вона пояснила, що на даний момент мова йде про постачання оборонної допомоги від уряду США. «Зараз ми говоримо про оборонну допомогу, яка надається Україні від уряду Сполучених Штатів. Комерційні контракти і комерційні продажі - це зовсім інше питання», - сказала Йованович і додала, що ці поставки будуть безкоштовними.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж летальної оборонної зброї Україні, але про Javelin не йшлося.

Проте очікується, що Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет уряду України. Американські ЗМІ відзначають, що продаж протитанкових ракет може включати і системи «Джавелін». Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 мільйонів доларів.