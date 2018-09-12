  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна до кінця року може отримати від ЄС $580 млн

    • Розсилка
    Україна до кінця року може отримати від ЄС $580 млн

    Днями буде підписано Меморандум програми, що передбачає умови виділення кредиту

    Перший транш макрофінансової допомоги Євросоюзу буде перерахований Україні вже цього року. Про це в середу, 12 вересня, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Інтерфакс-Україна.

    «Ми говоримо про цей рік, звичайно», - сказав міністр.

    Водночас він нагадав, що днями буде підписано Меморандум програми, що передбачає, зокрема, умови виділення кредиту.

    Клімкін відмовився уточнити деталі.

    Раніше в Національному банку повідомили, що сподіваються до кінця року отримати від міжнародних донорів 3,48 млрд дол., в тому числі 580 мільйонів від ЄС.

    Також до цього глава Єврокомісії анонсував нову допомогу Україні в €1 млрд.

     

    Читайте також
    ЄС гроші фінансування Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ