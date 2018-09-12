Україна до кінця року може отримати від ЄС $580 млн



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Днями буде підписано Меморандум програми, що передбачає умови виділення кредиту

Перший транш макрофінансової допомоги Євросоюзу буде перерахований Україні вже цього року. Про це в середу, 12 вересня, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми говоримо про цей рік, звичайно», - сказав міністр.



Водночас він нагадав, що днями буде підписано Меморандум програми, що передбачає, зокрема, умови виділення кредиту.



Клімкін відмовився уточнити деталі.



Раніше в Національному банку повідомили, що сподіваються до кінця року отримати від міжнародних донорів 3,48 млрд дол., в тому числі 580 мільйонів від ЄС.



Також до цього глава Єврокомісії анонсував нову допомогу Україні в €1 млрд.