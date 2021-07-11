Кияни масово їдуть у Чернігів, щоб зробити щеплення Pfizer

Щеплення роблять не лише місцевим, а й усім охочим, хто має український паспорт, код і мобільний телефон

Мешканцям столиці довелося дві години витратити на дорогу та ще дві – стояти у черзі за вакциною

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer. Щеплення роблять не лише місцевим, а й усім охочим, хто має український паспорт, код і мобільний телефон.

Тож на вихідних кияни масово вирушили до Чернігова, щоб імунізуватися препаратом, який до цього вводили лише певним категоріям осіб.

Як розповів на своїй сторінці у Facebook Юрій Юзич, для цього довелося дві години витратити на дорогу та ще дві – стояти у черзі. Однак він таки зробив щеплення бажаним препаратом.

«Вакцинальний туризм у Чернігів. Дочекались Pfizer. Люди подейкують, що це випадково повезло в Чернігові з такою халявою, що ніби затримали поставки короноваку, і тому дали, що було. Але це не точно. Завтра в робочий час буду уточнювати. Нас тут три машини приїхало», – написала у Facebook журналістка Мар’яна П’єцух.

«Вакцинувались. Файзером, як тільки він з'явився у вільному доступі у... Чернігові. Медсестри підколювали, питали, чому наш мер Кличко так нас не любить, що нам довелось їхати аж у Чернігів», – поділився на своїй сторінці Олександр Аронець.

Нагадаємо, німецька компанія BioNTech, яка є одним із розробників вакцини від коронавірусу Pfizer, заявила, що ефективність їхньої вакцини справді знижується через 6 місяців після отримання двох щеплень. Зараз у компанії працюють над третьою дозою препарату, яка має дати організму найвищий рівень захисту від усіх штамів коронавірусу.

Також 5 липня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що паралельно з поширенням у країні штаму Covid-19 «Дельта» спостерігається й зниження ефективності вакцини Pfizer до 64%.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) опублікувало попередній звіт про побічні ефекти після вакцинації. Досліджували дію препаратів, схвалених в Євросоюзі.

Вакцина Pfizer в Україні доступна лише для обраних. Такий висновок зробив системний аналітик Євген Істребін, проаналізувавши розподіл препарату для регіонів України.

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