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    Усіх охочих у Чернігові вакцинують Pfizer

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    Вакцинуватимуть усіх, хто зголоситься. Фото Владислава Кухара - Усіх охочих у Чернігові вакцинують Pfizer
    Вакцинуватимуть усіх, хто зголоситься. Фото Владислава Кухара

    Вперше в Україні пацієнтам пропонують цю вакцину

    Чернігів став першим в Україні, де в центрах щеплення за власним бажанням можна отримати дозу препарату Pfizer.

    За словами керівника Чернігівської міської лікарні №2 Владислава Кухара, станом на 10 липня у торговому центрі Hollywood 686 людей вакцинували препаратом Pfizer; в ЦУМ 420 – також вакциною Pfizer; у Деснянській районній раді 194 людини отримали дозу CoronaVac.

    В коментарях до допису очільника Чернігівської міської лікарні №2 також відзначили, що не лише місцеві можуть отримати дозу вакцини Pfizer.

    Щепитися може нібито кожен охочий, який має український паспорт, код і мобільний телефон.

    Нагадаємо, у Pfizer і BioNTech заявили про розробку спеціальної вакцини проти «Дельта» штаму коронавірусу.

    Її випробування можуть початися вже в серпні.

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    Теги: паспорт Чернігів щеплення
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    Усіх охочих у Чернігові вакцинують Pfizer