Усіх охочих у Чернігові вакцинують Pfizer

Вперше в Україні пацієнтам пропонують цю вакцину

Чернігів став першим в Україні, де в центрах щеплення за власним бажанням можна отримати дозу препарату Pfizer.

За словами керівника Чернігівської міської лікарні №2 Владислава Кухара, станом на 10 липня у торговому центрі Hollywood 686 людей вакцинували препаратом Pfizer; в ЦУМ 420 – також вакциною Pfizer; у Деснянській районній раді 194 людини отримали дозу CoronaVac.

В коментарях до допису очільника Чернігівської міської лікарні №2 також відзначили, що не лише місцеві можуть отримати дозу вакцини Pfizer.

Щепитися може нібито кожен охочий, який має український паспорт, код і мобільний телефон.

Нагадаємо, у Pfizer і BioNTech заявили про розробку спеціальної вакцини проти «Дельта» штаму коронавірусу.

Її випробування можуть початися вже в серпні.

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