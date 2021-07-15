На Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч доз вакцини Pfizer

Два контейнери вакцин зіпсувалися через порушення холодового ланцюга транспортування

30 червня державне підприємство «Укрмедпостач» поставило до аптечного складу Харківської облради 21 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer. Однак через порушення холодового ланцюга транспортування у двох контейнерах препарати зіпсувалися ㅡ нанівець пішли 9 360 доз вакцини. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА).

Зокрема, там відреагували на відео ЗМІ, яке поширили напередодні. На записах медпрацівники відкривають контейнер з вакцинами та замірюють температуру. Апарат показує 10-12 градусів за Цельсієм, при тому що вакцину Pfizer потрібно зберігати за температури -70 градусів за Цельсієм.

У Департаменті ХОДА кажуть, що отримання кожної партії на склад фіксується на відео, яке потім направляється до ДП «Укрмедпостач».

Там запевняють, що 1 липня направили відповідні листи до «Укрмедпостачу» та до Міністерства охорони здоров’я України. Вакцини з виявленням порушення транспортування перемістили до зони карантину та згодом повернули «Укрмедпостачу».

У Департаменті охорони здоров'я також заявили, що ці вакцини не ставили на облік Харківської області.

«Харківська обласна державна адміністрація разом з Департаментом охорони здоров’я ХОДА пильно стежить за дотриманням усіх вимог транспортування та зберігання доз вакцин та в жодному разі не допустить використання протермінованих вакцин та вакцин з порушенням холодового ланцюга транспортування», ㅡ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.