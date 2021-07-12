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    В Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини

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    В Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac - В Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини
    В Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac
    Фото: poltava.to

    Найближчим часом МОЗ очікує отримати 1,23 млн доз вакцини CoronaVac і 256 тисяч доз препарату Pfizer

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну доставили чергову партію китайської вакцини CoronaVac. Незабаром 500 тисяч доз препарату почнуть розвозити по регіонах, інформує пресслужба Офісу президента.

    «Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема в найвіддаленіші населені пункти, щоб прищеплювати якомога більше людей», – йдеться в повідомленні.

    При цьому наголошується, що найближчим часом Міністерство охорони здоров'я очікує отримати 1,23 млн доз вакцини CoronaVac і 256 тисяч доз препарату Pfizer.

    Зазначимо, Україна переглянула контракт із закупівлі CoronaVac і заощадила 34 млн грн.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

    Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

    В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Але пріоритет надається літнім людям.

    Для вакцинації потрібно записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

    Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Україна щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    В Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини