В Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини

В Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac

Найближчим часом МОЗ очікує отримати 1,23 млн доз вакцини CoronaVac і 256 тисяч доз препарату Pfizer

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну доставили чергову партію китайської вакцини CoronaVac. Незабаром 500 тисяч доз препарату почнуть розвозити по регіонах, інформує пресслужба Офісу президента.

«Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема в найвіддаленіші населені пункти, щоб прищеплювати якомога більше людей», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що найближчим часом Міністерство охорони здоров'я очікує отримати 1,23 млн доз вакцини CoronaVac і 256 тисяч доз препарату Pfizer.

Зазначимо, Україна переглянула контракт із закупівлі CoronaVac і заощадила 34 млн грн.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Але пріоритет надається літнім людям.

Для вакцинації потрібно записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.