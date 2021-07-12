Для усіх охочих. Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації

Вакцина буде доступна усім охочим «з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями»

Американська вакцина проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech тепер доступна для всіх охочих в українських центрах масових щеплень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, у відомстві запевнили, що вакцина «буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями».

Рішення зробити препарат доступним для всіх українців пояснили тим, то Україна очікує отримати близько 1 мільйона доз цієї вакцини до кінця липня.

Проте Міністерство нагадує, що в Україні також використовують вакцину CoronaVac, яка під час випробувань продемонструвала ефективність у 83,5% у запобіганні симптоматичних захворювань та 100%-ефективність у попередженні госпіталізації та смерті.

До слова, мешканки Норвегії, які зробили щеплення від Covid-19 американською вакциною Pfizer, повідомляють в соцмережах про збільшення грудей після цієї процедури. Медики стверджують, що такий ефект може викликати розширення лімфатичних вузлів, яке є звичайною реакцією організму на введення цієї вакцини.

Крім того, слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Але пріоритет надається літнім людям.

Для вакцинації потрібно записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.