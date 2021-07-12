  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Для усіх охочих. Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Центр масової вакцинації у Києві працює з 29 квітня - Для усіх охочих. Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації
    Центр масової вакцинації у Києві працює з 29 квітня
    Фото: glavcom.ua

    Вакцина буде доступна усім охочим «з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями»

    Американська вакцина проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech тепер доступна для всіх охочих в українських центрах масових щеплень. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Так, у відомстві запевнили, що вакцина «буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями».

    Рішення зробити препарат доступним для всіх українців пояснили тим, то Україна очікує отримати близько 1 мільйона доз цієї вакцини до кінця липня.

    Проте Міністерство нагадує, що в Україні також використовують вакцину CoronaVac, яка під час випробувань продемонструвала ефективність у 83,5% у запобіганні симптоматичних захворювань та 100%-ефективність у попередженні госпіталізації та смерті.

    До слова, мешканки Норвегії, які зробили щеплення від Covid-19 американською вакциною Pfizer, повідомляють в соцмережах про збільшення грудей після цієї процедури. Медики стверджують, що такий ефект може викликати розширення лімфатичних вузлів, яке є звичайною реакцією організму на введення цієї вакцини.

    Крім того, слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

    Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

    В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Але пріоритет надається літнім людям.

    Для вакцинації потрібно записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

    Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Для усіх охочих. Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації