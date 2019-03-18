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    Україна експортувала понад 35 мільйонів тонн зерна за майже 9 місяців

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    Україна експортувала понад 35 мільйонів тонн зерна за майже 9 місяців

    За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 29,2 млн тонн зернових

    Експорт українських зернових культур у поточному маркетинговому році перевищив 35 млн тонн.

    Такі дані наводить Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

    «З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 35 млн тонн зернових культур, зокрема, 12,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 8,1 млн тонн, фуражної – понад 4,6 млн тонн), ячменю – понад 3,1 млн тонн, кукурудзи – 18,4 млн тонн», - йдеться у повідомленні.

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    За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 29,2 млн тонн зернових, зокрема, 13,6 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – 7,5 млн тонн та фуражної пшениці 6 млн тонн), ячменю – понад 3,9 млн тонн, кукурудзи – 10,9 млн тонн).

    Крім того, зазначили у профільному відомстві, у рамках поточного маркетингового року також було експортовано 3,8 млн тонн олійних культур. За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано майже 4,3 млн тонн олійних культур.

    У 2018 році зібрано найбільший урожай зернових за часів Незалежної України - всього 70,1 млн тонн. З них зібрано 35,5 млн т кукурудзи - на 44% більше, ніж торік (попередній рекорд встановлено у 2013 році - 30,9 млн тонн). Також рекорди встановлено зі збору деяких олійних культур. Соняшнику у 2018 році було зібрано 13,7 млн тонн - на 12% більше, ніж у 2017 році (попередній рекорд встановлено у 2016 році - 13,6 млн тонн). Одержано також рекордний врожай сої - 4,4 млн тонн, на 13% більше, ніж у 2017 році (попередній рекорд встановлено у 2016 році - 4,2 млн тонн).

     

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