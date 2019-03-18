Україна експортувала понад 35 мільйонів тонн зерна за майже 9 місяців



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За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 29,2 млн тонн зернових

Експорт українських зернових культур у поточному маркетинговому році перевищив 35 млн тонн.

Такі дані наводить Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

«З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 35 млн тонн зернових культур, зокрема, 12,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 8,1 млн тонн, фуражної – понад 4,6 млн тонн), ячменю – понад 3,1 млн тонн, кукурудзи – 18,4 млн тонн», - йдеться у повідомленні.

За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 29,2 млн тонн зернових, зокрема, 13,6 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – 7,5 млн тонн та фуражної пшениці 6 млн тонн), ячменю – понад 3,9 млн тонн, кукурудзи – 10,9 млн тонн).

Крім того, зазначили у профільному відомстві, у рамках поточного маркетингового року також було експортовано 3,8 млн тонн олійних культур. За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано майже 4,3 млн тонн олійних культур.