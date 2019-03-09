Експерт зробив прогноз щодо врожаю яблук і груш цьогоріч



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Очікується зменшення врожаю яблук в поточному році

Цього року врожай фруктів, зокрема яблук і груш, буде меншим, ніж у минулому році, через досить високу плодовитість садів у 2018-му. Про це повідомив експерт з аграрних питань Іван Томич.

«Щодо врожаю фруктів, я б дуже обережно висловлювався про те, що яблук і груш, буде менше, ніж у 2018 році. Враховуючи цілком зрозумілу закономірність біологічної періодичності, адже такий рік (як 2018-й. - Ред.) буває раз на 10-15 років по максимуму плодоношення садів. Таке буває у період десятиліття. Тому цей, 2019 рік, однозначно буде інакшим, тобто гарантовано можна очікувати зменшення врожаю яблук в поточному році», - розповів експерт у коментарі УНН.

Він додав, що на скільки врожай яблук та груш буде меншим цьогоріч, наразі складно спрогнозувати. Це можна буде визначити вже після цвітіння плодових дерев.

Як повідомлялося, в Україні вже продають першу молоду картоплю, яку імпортують з Єгипту.

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