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    Економіка та фінанси

    Експерт зробив прогноз щодо врожаю яблук і груш цьогоріч

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    Експерт зробив прогноз щодо врожаю яблук і груш цьогоріч

    Очікується зменшення врожаю яблук в поточному році

    Цього року врожай фруктів, зокрема яблук і груш, буде меншим, ніж у минулому році, через досить високу плодовитість садів у 2018-му. Про це повідомив експерт з аграрних питань Іван Томич.

    «Щодо врожаю фруктів, я б дуже обережно висловлювався про те, що яблук і груш, буде менше, ніж у 2018 році. Враховуючи цілком зрозумілу закономірність біологічної періодичності, адже такий рік (як 2018-й. - Ред.) буває раз на 10-15 років по максимуму плодоношення садів. Таке буває у період десятиліття. Тому цей, 2019 рік, однозначно буде інакшим, тобто гарантовано можна очікувати зменшення врожаю яблук в поточному році», - розповів експерт у коментарі УНН.

    Він додав, що на скільки врожай яблук та груш буде меншим цьогоріч, наразі складно спрогнозувати. Це можна буде визначити вже після цвітіння плодових дерев.

    Як повідомлялося, в Україні вже продають першу молоду картоплю, яку імпортують з Єгипту.

    Раніше повідомлялося, що на початку березня на ринку овочів «борщового набору» склалась доволі неочікувана для більшості продавців ситуація. Як мінімум три з п’яти овочевих позицій українського «борщу», станом на 1 березня, пропонуються на ринку дешевше, ніж на початку весни 2018 року.

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