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    Україна експортувала рекордну кількість добрив

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    <span>У&nbsp;2020 році ситуація на&nbsp;ринку добрив є дуже сприятливою для вітчизняних виробників мінеральних добрив</span> - Україна експортувала рекордну кількість добрив
    У 2020 році ситуація на ринку добрив є дуже сприятливою для вітчизняних виробників мінеральних добрив
    Фото: pixabay

    Переважна більшість добрив, а саме 209 тисяч тонн або 81%, експортували до Індії, 11% – до Італії та 5% – до Румунії

    Україна в листопаді експортувала рекордну за останні п'ять років кількість добрив – 268 тисяч тонн на загальну суму $60 млн. Про це пише Український клуб аграрного бізнесу.

    Переважна більшість добрив, а саме 209 тисяч тонн або 81%, експортували до Індії, 11% – до Італії та 5% – до Румунії.

    «У 2020 році ситуація на ринку добрив є більш ніж сприятливою для вітчизняних виробників мінеральних добрив. За 11 місяців 2020-го було експортовано майже 1 635 тисяч тонн азотних добрив на загальну суму $326 млн, імпорт склав 682 тисяч тонн на суму $128 млн», – ідеться в повідомленні.

    Найбільшим імпортером карбаміду є Індія. «За підсумками 2020 року, Україна цілком може вийти на рівень одного мільйона тонн поставок азотних добрив у цю країну, зайнявши 15% обсягів імпорту», – зазначив генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

    Експерти підкреслюють, що пожвавленню виробництва й експорту сприяли лібералізація ринку природного газу в поєднанні з низькими цінами на нього.

    Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №2289 про внесення змін до статті 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на митну територію України».

    Проєкт Закону має скасувати вимогу щодо документального підтвердження державної реєстрації засобів захисту рослин у країні, де вони виробляються. Також встановлюється дворічний строк для використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився.

    Теги: експорт імпорт Індія Україна
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