Україна експортувала рекордну кількість добрив

У 2020 році ситуація на ринку добрив є дуже сприятливою для вітчизняних виробників мінеральних добрив

У 2020 році ситуація на ринку добрив є дуже сприятливою для вітчизняних виробників мінеральних добрив

Переважна більшість добрив, а саме 209 тисяч тонн або 81%, експортували до Індії, 11% – до Італії та 5% – до Румунії

Україна в листопаді експортувала рекордну за останні п'ять років кількість добрив – 268 тисяч тонн на загальну суму $60 млн. Про це пише Український клуб аграрного бізнесу.

Переважна більшість добрив, а саме 209 тисяч тонн або 81%, експортували до Індії, 11% – до Італії та 5% – до Румунії.

«У 2020 році ситуація на ринку добрив є більш ніж сприятливою для вітчизняних виробників мінеральних добрив. За 11 місяців 2020-го було експортовано майже 1 635 тисяч тонн азотних добрив на загальну суму $326 млн, імпорт склав 682 тисяч тонн на суму $128 млн», – ідеться в повідомленні.

Найбільшим імпортером карбаміду є Індія. «За підсумками 2020 року, Україна цілком може вийти на рівень одного мільйона тонн поставок азотних добрив у цю країну, зайнявши 15% обсягів імпорту», – зазначив генеральний директор УКАБ Роман Сластьон.

Експерти підкреслюють, що пожвавленню виробництва й експорту сприяли лібералізація ринку природного газу в поєднанні з низькими цінами на нього.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №2289 про внесення змін до статті 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на митну територію України».

Проєкт Закону має скасувати вимогу щодо документального підтвердження державної реєстрації засобів захисту рослин у країні, де вони виробляються. Також встановлюється дворічний строк для використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився.