В Україну будуть ввозити незареєстровані пестициди? Законопроєкт підтримали у першому читанні

Депутатка запропонувала тим, хто підтримав законопроєкт, продавати тільки ті овочі та фрукти, які виростять завдяки незареєстрованим та протермінованим пестицидам

За словами нардепки Василевської-Смаглюк, закон пролобіювала депутатська група «Довіра»

Депутатська група «Довіра» за сприяння фракцій «ЄС», «Голос» і частково «Слуги народу» пролобіювала небезпечний законопроєкт про пестициди й агрохімікати. Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Якщо його ухвалять у другому читанні, то ми отримаємо вільний доступ у нашу країну пестицидів та інших субстанцій, які не пройшли реєстрацію навіть у країні походження, без ГОСТів та термін придатності яких минув три роки тому», – сказала нардепка.

Представниця «Слуги народу» запропонувала всім депутатам, хто підтримав законопроєкт, продавати тільки ті овочі та фрукти, які виростять завдяки незареєстрованим та протермінованим пестицидам.

Заступник міністра розвитку економіки Сергій Глущенко заявив, що законопроєкт вигідний для українських сільгоспвиробників.

«Ми зможемо отримати доступ до сучасних препаратів, які використовуються в інших країнах. Наприклад, це можуть бути більш ефективні препарати, яких потрібно менше вносити на поля, це можуть бути препарати більш безпечні для людей та довкілля», – сказав він.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №2289 про внесення змін до статті 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на митну територію України».

Серед авторів законопроєкту член партії «Слуга народу» Олег Тарасов, член депутатської групи «Довіра» Микола Кучер, член партії «За майбутнє» Іван Чайківський та інші.

Проєкт Закону має скасувати вимогу щодо документального підтвердження державної реєстрації засобів захисту рослин у країні, де вони виробляються. Також встановлюється дворічний строк для використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився.

У пояснювальній записці до проєкту закону йдеться, що скасування зазначених вимог дасть можливість створити в Україні нові біологічні препарати, що «дозволить зберегти урожай та покращить його якість».