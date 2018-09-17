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    Україна екстрадувала до Молдови розшукуваного за крадіжку

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    Україна екстрадувала до Молдови розшукуваного за крадіжку

    Громадянин Молдови очікував у Львові екстрадиції зі січня

    Львівська прокуратура екстрадувала громадянина Молдови, якого розшукували за крадіжку, яка завдала значної шкоди потерпілому. Про це повідомила прес-служба відомства.

    «На виконання доручення Міністерства юстиції України прокуратурою Львівської області забезпечено організацію видачі (екстрадиції) громадянина Республіки Молдова, якого компетентні органи цієї ж держави розшукували за вчинений злочин, передбачений ст.186 ч.2 п.d КК Республіки Молдова – крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому», – йдеться в повідомленні.

    Іноземця затримали у січні цього року на території Львівської області. Наразі правопорушник вибув із Львівської до Одеської установи виконання покарань №21. Звідти плановою залізничною вартою Львів - Дніпро транзитом чоловіка передадуть іноземним правоохоронцям. У рідній країні порушник постане перед судом.

     

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