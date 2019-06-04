Україна екстрадувала до Польщі жорсткого вбивцю – в масці та ланцюгах (фото)



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В Польщу екстрадували громадянина Грузії, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дівчини Фото: Facebook Лариси Сарган

Півроку тривав екстрадиційний процес щодо громадянина Грузії, якого польські правоохоронці підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дівчини

Українські правоохоронці із застосуванням підвищених заходів безпеки екстрадували в Польщу громадянина Грузії, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дівчини.

Про це у Facebook повідомила речниця Генпрокуратура України Лариса Сарган, опублікувавши фото та відео, зроблені під час процедури екстрадиції.

«Маска, кайданки, ланцюги... Майже, як герой з фільму жахів. Не часто ми ділимося результатами щодо екстрадиції тої чи іншої особи в інші країни. Видача одного правопорушника – це кропітка щоденна і тривала робота різних служб: прокурорів, прикордонників, поліцейських. Але поділитися сьогодні є чим», - написала Сарган.

Вона повідомила, що півроку тривав екстрадиційний процес щодо громадянина Грузії, якого польські правоохоронці підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дівчини.

«Після вчинення протиправних дій він загорнув тіло у мішки з фольги, запакував у туристичну сумку та на таксі вивіз на околицю парку міста Лодзь», - розповіла речниця Генпрокурора.

Сарган зауважила, що цей злочин набув широкого резонансу у Польщі, тому підозрюваний спробував переховуватися на території України.

«Спроба виявилася невдалою. Саме зараз літак з підозрюваним на борту прямує до Польщі. За ним, до речі, Польща прислала військовий літак», - додала вона.