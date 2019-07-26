Україна готова транспортувати газ у Молдову



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Нафтогаз веде переговори з Молдовою

Україна домовляється з Молдовою про транспортування туди газу з Європи. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв у п'ятницю, 26 липня.

Коболєв зазначив, що імпорт з Європи для Молдови - це вигідні ціни і вільний вибір постачальника.

«Використання українських сховищ ґарантує енергетичну безпеку нашого сусіда, захистить його від непередбачуваної і політично мотивованої поведінки «Газпрому». Для України - це також цікава перспектива. Співпраця з Молдовою дозволить додатково завантажити наші сховища і потужності газотранспортної системи», - додав він.

Він також підкреслив, що основне завдання, яке зараз необхідно вирішити, - це підписати угоди між операторами ГТС обох країн про взаємодію у всіх точках підключення відповідно до європейських правил.

«Йдеться про співпрацю, від якої в рівній мірі виграють обидві сторони - значить, є високі шанси досягти згоди з усіх питань вже в найближчій перспективі», - написав глава правління НАК.