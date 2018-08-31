Україна готова відповісти РФ перед Трибуналом щодо морського права



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна вважає, що РФ буде притягнута до відповідальності за зухвале порушення міжнародного морського права

19 лютого 2018 року подала свій Меморандум до Трибуналу, який доводить, що Росія порушила суверенні права України в Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці

Міністерство закордонних справ України вважає необгрунтованими заперечення Росії щодо юрисдикції Трибуналу, який розглядає справу України проти РФ відповідно до Конвенції ООН з морського права, і готове відповісти на них перед Трибуналом.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства щодо юрисдикційної стадії провадження у справі щодо прав прибережної держави в Чорному та Азовському морях і у Керченській протоці (Україна проти Російської Федерації).

«31 серпня 2018 року Трибунал, який розглядає справу України проти Російської Федерації відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року, оприлюднив процесуальний наказ, який встановлює, що Трибунал спочатку буде виносити рішення щодо певних заперечень з приводу юрисдикції, висловлених Російською Федерацією... Україна не вважає, що юрисдикційні заперечення Російської Федерації є обгрунтованими або що вони будуть прийняті Трибуналом», - йдеться у документі.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Україна 19 лютого 2018 року подала свій Меморандум до Трибуналу, який доводить, що Росія порушила суверенні права України в Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці і незаконно відсторонила її від реалізації своїх прав прибережної держави. Однак замість того, щоб відповісти по суті справи України, Російська Федерація 22 травня подала свої заперечення щодо юрисдикції Трибуналу, що допускається його Регламентом. Відповідно до звичайної практики Трибунал вирішив розглядати ці заперечення, перш ніж розглядати справу по суті, поінформували в МЗС.

«Основне заперечення Росії полягає в тому, що претензії України фактично не стосуються Конвенції ООН з морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом. Це заперечення явно неправильно тлумачить позов України. Україна передала спір в арбітраж щодо прав прибережної держави у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці, які закріплені та визначені у Конвенції ООН з морського права. Те, що Україна користується такими морськими правами, визнається міжнародним співтовариством - протягом більш ніж двох десятиліть після проголошення незалежності, можливість реалізації Україною своїх прав, які зараз є предметом спору, не викликало жодних суперечок», - акцентували в МЗС.

У Міністерстві заявили, що готові відповісти на всі заперечення Російської Федерації перед Трибуналом.

«Україна вважає, що Російська Федерація має та буде притягнута до відповідальності за зухвале порушення міжнародного морського права», - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.