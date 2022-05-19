Україна готується визнати Путіна воєнним злочинцем

В Україні триває 85-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

У Верховній Раді України 19 травня зареєстровано проєкт Постанови про визнання президента Російської Федерації Володимира Путіна воєнним злочинцем. Про це повідомляє «Главком».

Ініціатором виступила народна депутатка з президентської фракції «Слуга народу» Єлізавета Богуцька.

Скріншот з сайту Верховної Ради

Також Верховна Рада зверниться до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав, Міжнародного кримінального суду та Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй із закликом визнати президента Російської Федерації Володимира Путіна воєнним злочинцем та сприяти притягненню його до відповідальності.

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Нагадаємо, що в Україні триває 85-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

За даними генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на українській землі. Станом на 19 травня Збройні сили України вже ліквідували 28 500 загарбників. Лише за добу наші оборонці знищили 200 ворогів.