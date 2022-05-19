Ердоган пояснив, чому балансує між Зеленським та Путіним

Ердоган не має наміру розривати зв’язки ні з Путіним, ні з Зеленським

Ердоган сказав, що початок нової світової війни не піде на користь ні турецькому регіону, ні всьому світові

Зараз Туреччина проводить збалансовану політику і щодо Росії, і щодо України. Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив під час зустрічі з молоддю у Президентській національній бібліотеці.

«Я не маю наміру розривати зв’язки з паном Путіним чи паном Зеленським. Я продовжую свою телефонну дипломатію з президентами обох країн», – зазначив він.

На думку Ердогана, «початок нової світової війни не піде на користь ні турецькому регіону, ні всьому світові».

«У нас різні зв’язки з обома сторонами. Сьогодні у нас з Росією крок у атомній енергетиці. Сподіваюся, протягом наступного року ми завершимо та відкриємо АЕС Аккую. 50 відсотків природного газу, який ми зараз використовуємо, ми отримуємо з Росії. Це стратегічні відносини для нас. Ми не можемо їх розірвати», – розповів Ердоган.

«З іншого боку, ми маємо багато партнерських відносин з Україною в галузі продуктів харчування та зернових. Продовжуємо їх у тому ж напрямку. І якщо є держава, яка буде елементом стабільності в регіоні, то це Туреччина. Ми повинні її захистити», – вважає турецький президент.

Нагадаємо, що раніше Ердоган пояснив свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.