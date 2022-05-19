Правозахисники Human Rights Watch зібрали дані про звірства росіян у двох областях

Співробітники Human Rights Watch відвідали 17 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях та задокументували страти, тортури та вбивства, які чинили окупанти

Співробітники правозахисної організації Human Rights Watch зібрали докази воєнних злочинів російських окупантів у Київській та Чернігівській областях, повідомив заступник директора з Європи та Центральної Азії правозахисної організації Human Rights Watch Гіоргі Горія.

«Співробітники Human Rights Watch відвідали 17 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях та задокументували 22 позасудові страти, дев'ять випадків незаконного позбавлення життя, шість потенційних випадків насильницького зникнення та сім випадків тортур», – йдеться у звіті організації про злочини російської армії проти України, який презентував Горія на онлайн-брифінгу в четвер.

За словами Горії, йдеться про докази злочинів військовослужбовців РФ проти мирного населення в населених пунктах, які перебували під окупацією у Чернігівській та Київській областях від початку вторгнення (кінець лютого) російської армії на територію України - до кінця березня.

«Цей документ намагається відкрити потенційні факти воєнних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями проти українського населення під час окупації Київської та Чернігівської областей», - наголосив він.

Горія наголосив, що задокументовані організацією Human Rights Watch злочини можуть потрапляти під визначення воєнних злочинів, злочинів проти людяності.

Він нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє напад на цивільне населення під час війни.

«Те, що було виявлено - це прямі напади на цивільне населення, їх затримання, тримання в нелюдських умовах, страти, знущання. Все це заборонено і є порушенням міжнародного гуманітарного права та прирівнюється до воєнних злочинів», - наголосив Горія.

За словами правозахисника, відповідальність за такі злочини лежить не лише індивідуально на солдатах, а й на їхніх командирах.

Горія назвав унікальним, що «воєнні злочини документувалися одразу після того, як відступили російські війська».

«Слідчі - національні, міжнародні - одразу стали збирати докази, передавати їх на зберігання практично одразу після того, як були скоєні злочини. Я сподіваюся, що всі ці докази приведуть до відповідальності і буде зроблено все, щоб покарати винних у цих злочинах», - підсумував Горія.

Він повідомив, що його команда продовжує документувати воєнні злочини і працює над цим щодня.

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