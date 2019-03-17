Україна хоче створити міжнародну робочу групу для підрахунку збитків від воєнного конфлікту



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Україна планує звернутися до організації INTOSAI, до якої входять близько 200 країн

Україна ініціює створення міжнародної робочої групи для аудиту заподіяних збитків від воєнного конфлікту та використання коштів на ліквідацію його наслідків.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

За його словами, Україна планує поставити це питання на розгляд організації INTOSAI, до якої входять близько 200 країн.

Пацкан пояснив, що Україна хоче створити робочу групу не тільки для аудиту конфлікту з Росією, а й для інших воєнних конфліктів. Мета цієї групи — розробка методології оцінювання завданих збитків. Також вона має створити механізми контролю використання коштів на ліквідацію наслідків конфлікту.

Розглянути це питання INTOSAI має у вересні на найближчому конгресі, який відбудеться в Москві. Українська делегація його бойкотуватиме, але є «група підтримки» з інших країн, яка озвучить пропозицію України.

«Той факт, що ми не прив'язуємося виключно до України, а хочемо створити універсальну методологію для всіх, має нам допомогти. Є чимало країн, які також зацікавлені у створенні такої робочої групи в INTOSAI: Кіпр, Азербайджан, Афганістан, Грузія, Ірак, Кувейт, Македонія, Молдова, Сирія, Хорватія, Ізраїль і, на жаль, багато інших», — сказав Пацкан.

Голова Рахункової палати вважає, що точний розмір збитків від конфлікту, встановлений робочою групою, допоможе змінити у світі ставлення до держави-агресора.

«Нам буде легше обстоювати свої позиції, наші дані будуть беззаперечними, обґрунтованими», — резюмував він.