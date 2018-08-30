Україна і НАТО підпишуть угоду щодо трастового фонду зі знешкодження вибухівки



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Угоду про створення фонду залишилося підписати тільки з НАТО, бо Україна вже попередньо погодила її з усіма країнами Альянсу

Міністерство оборони України готує до підписання угоду з Північноатлантичним Альянсом (НАТО) щодо створення трастового фонду зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям.

Про це повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони полковник Максим Комісаров, передає прес-служба відомства.

«З огляду на прагнення України долучитися до членства в Північноатлантичному Альянсі важливим є досягнення взаємосумісності з вимогами НАТО у сфері оборони України, в тому числі й в розмінуванні та протидії саморобним вибуховим пристроям», — йдеться у повідомленні.

За словами Комісарова, 29 серпня уряд під час засідання ухвалив рішення про підписання цієї угоди. Він зазначив, що угоду про створення фонду залишилося підписати тільки з НАТО, бо Україна вже попередньо погодила її з усіма країнами Альянсу.

«Після підписання зазначеного документу у нас з’явиться трастовий фонд, який допомагатиме знищувати саморобні вибухові пристрої та очищати нашу територію від вибухонебезпечних предметів», — сказав Комісаров.