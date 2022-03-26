Україна максимально спростила процедуру митного оформлення гуманітарних вантажів

До України прямують продукти харчування, одяг, ліки та пальне

Уряд значно спростив процедури митного оформлення у зв’язку з рекордним збільшенням обсягів гуманітарних вантажів, які прямують до України. Про це повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Тепер для ввезення гуманітарного вантажу потрібно заповнити лише один документ – декларацію, форма якої доступна за посиланням.

«До того ж обсяги ввезених вантажів не обмежуються», – додала Свириденко.

Вона розповіла, що за добу 25 березня Україна отримала рекордний обсяг гуманітарної допомоги – 10,3 тис. тонн.

«Протягом трьох останніх тижнів (4-24 березня) до України завезли 134,5 тис тонн гуманітарної допомоги. Це в середньому 6,5 тис тонн на добу. Сьогоднішня цифра (за 25 березня – ред.) більша в 1,5 рази», – написала міністерка економіки.

Зокрема, до України прямують продукти харчування, одяг, ліки та пальне. Розподіл гуманітарних вантажів здійснюють, в першу чергу, обласні військові адміністрації, благодійні організації та органи місцевого самоврядування.

За даними Свириденко, крім автотранспорту, до доставки допомоги активно залучена Укрзалізниця – на неї припадає 30% гуманітарних перевезень.

«Україна вдячна мільйонам людей: волонтерам, бізнесам, урядам країн та неурядовим організаціям з різних куточків світу, які підтримують українців у нашій боротьбі та надають гуманітарну підтримку», – резюмувала очільниця Мінекономіки.