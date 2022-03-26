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    У Києві та області оголошено посилену комендантську годину до 28 березня

    Комендантська година розпочнеться у місті у суботу, 26 березня, о 20:00 і завершиться у понеділок, 28 березня - У Києві та області оголошено посилену комендантську годину до 28 березня
    Комендантська година розпочнеться у місті у суботу, 26 березня, о 20:00 і завершиться у понеділок, 28 березня
    фото: sud.ua

    Комендантська година в Києві та області триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку 28 березня

    У Києві та Київській області з сьогоднішнього вечора знову посилюють комендантську годину. Таке рішення ухвалило військове командування міста. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

    Так, комендантська година розпочнеться з 20.00 сьогоднішнього вечора до 7.00 ранку понеділка – 28 березня.

    «Комендантська година в Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена. І триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка 28 березня», повідомив Кличко.

    Очільник міста нагадує, що під час комендантської години вулицями може пересуватися лише транспорт за спецперепустками.

    Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналом тривоги.

    Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки у цей період не працюватимуть.

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ громадський транспорт війна Київщина Україна кияни окупація комендантська година #stoprussia
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    У Києві та області оголошено посилену комендантську годину до 28 березня