Україна наростила обсяги експорту свинини



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Україна експортувала найбільше свинини до Об’єднаних Арабських Еміратів, В’єтнаму та Гонконгу

За даними Державної фіскальної служби, у січні-листопаді цього року українські експортери продали за кордон більш ніж 2 тис. т свинини на суму $4,69 млн. Це майже на мільйон доларів більше, ніж за весь 2018 р. Обсяги експорту зросли, попри скорочення поголів’я свиней в країні та поширення вірусу АЧС.

Зазначається, що за 11 місяців 2019 р. Україна імпортувала 21,92 тис. т свинини на суму $41,85 млн. За 2018 р. країна закупила за кордоном 28,56 тис. т цього виду м’яса на суму $51,92 млн.

Основними постачальниками свинини в Україну цього року були Польща, яка за 11 місяців експортувала на вітчизняний ринок м’яса свиней на суму $17,74 млн, що складає 42,39% від загального імпорту. На другому місці Німеччина ($7,27 млн), а на третьому – Канада ($5,65 млн).

Україна ж експортувала найбільше свинини до Об’єднаних Арабських Еміратів ($1,43 млн або 30,6% експорту), В’єтнаму ($1,38 млн) та Гонконгу ($1,33 млн).

Нагадаємо, Україна з початку сезону експортувала майже 27 млн тонн зерна.