Україна може ввести санкції щодо російських книговидавців

Держкомтелерадіо назвало російські видавництва, які друкують антиукраїнські книжки

Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення ініціює перед Кабінетом міністрів України застосування економічних санкції проти російських книговидавців, що видають літературу антиукраїнського змісту. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо. [READ_MORE] У Держкомтелерадіо повідомляють, що протягом 2015-2018 років



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Російські книжки

Держкомтелерадіо назвало російські видавництва, які друкують антиукраїнські книжки

Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення ініціює перед Кабінетом міністрів України застосування економічних санкції проти російських книговидавців, що видають літературу антиукраїнського змісту.

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

У Держкомтелерадіо повідомляють, що протягом 2015-2018 років ретельно відслідковують випадки розповсюдження друкованої літератури зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Зазначається, що систематичний характер такою літератури видають такі російські видавництва, як «Алгоритм», «Книжный мир»,«Центрполиграф», «Эксмо», «АСТ», «Вече».

З метою захисту національних інтересів і національної безпеки Держкомтелерадіо пропонує винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних санкцій.

23 березня Державний комітет телебачення і радіомовлення України розширив до 165 книг список видань, заборонених для ввезення в Україну. Зокрема до списку увійшли книги екс-прем'єра Миколи Азарова, ідеолога «євразійства» Олександра Дугіна та ватажків самопроголошеної «ДНР» — Павла Губарєва та Захара Прілєпіна.

Нагадаємо, що 1 січня 2017 року набув чинності закон «Про внесення змін у деякі закони України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту».



Відповідно до закону, не може бути ввезена в Україну видавнича продукція, яка за змістом спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади тощо.