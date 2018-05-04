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    Україна може ввести санкції щодо російських книговидавців

    Держкомтелерадіо назвало російські видавництва, які друкують антиукраїнські книжки
    Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення ініціює перед Кабінетом міністрів України застосування економічних санкції проти російських книговидавців, що видають літературу антиукраїнського змісту. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо. [READ_MORE] У Держкомтелерадіо повідомляють, що протягом 2015-2018 років
    • Сьогодні, 13:01
    • Розсилка
    Російські книжки
    Російські книжки

    Держкомтелерадіо назвало російські видавництва, які друкують антиукраїнські книжки

    Державний комітет з питань телебачення та радіомовлення ініціює перед Кабінетом міністрів України застосування економічних санкції проти російських книговидавців, що видають літературу антиукраїнського змісту.

    Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

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    У Держкомтелерадіо повідомляють, що протягом 2015-2018 років ретельно відслідковують випадки розповсюдження друкованої літератури зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

    Зазначається, що систематичний характер такою літератури видають такі російські видавництва, як «Алгоритм», «Книжный мир»,«Центрполиграф», «Эксмо», «АСТ», «Вече».

    З метою захисту національних інтересів і національної безпеки Держкомтелерадіо пропонує винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних санкцій.

    23 березня Державний комітет телебачення і радіомовлення України розширив до 165 книг список видань, заборонених для ввезення в Україну. Зокрема до списку увійшли книги екс-прем'єра Миколи Азарова, ідеолога «євразійства» Олександра Дугіна та ватажків самопроголошеної «ДНР» — Павла Губарєва та Захара Прілєпіна.

    Нагадаємо, що 1 січня 2017 року набув чинності закон «Про внесення змін у деякі закони України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту».

    Відповідно до закону, не може бути ввезена в Україну видавнича продукція, яка за змістом спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади тощо.

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